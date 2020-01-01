المغرب.. 115 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتخطى 15 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 15 ألفا و194 حالة.وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 243 حالة، كما تم تسجيل 258 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع الحالات التي تم شفاؤها إلى 11 ألفا و705 حالات.وذكر البيان أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها بلغ 825 ألفا و624 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.