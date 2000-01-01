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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عطية مهدي.. التنمر على حالتي الصحية سبب نجاحي (صور)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:43 م
عطية مهدي
عطية مهدي
إيمان عامر
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"محارب بدرجة فنان" لم يعرف اليأس طريقه اعتاد على المواجهة والانتصار في المعارك الحربية وكذلك الحياة؛ هو ضابط القوات الجوية المتقاعد عطية مهدي- ترك الجيش المصري منذ عام 2000 بعد إصابته بمرض ضمور تام في الأطراف- ليبدأ الحرب في جبهة أخرى ليعيش حياة طبيعية.

عشق مهدي للتحدي لم يقتصر على عمله في القوات المسلحة فقط؛ ولكن تحول إلى معجزات بعد ما أصابه من مرض نادر وهو ضمور كامل في الأطراف إلا أن شجاعته المعهودة وهو المتوقع من رجل دمث الخلق متفانٍ في عمله لدرجة الدقة المتقنة؛ جعله يواجه المرض بقلب صابر مطمئن راضٍ بقضاء الله ليتجه إلى الرسم على الزجاج وتركيب الصدف.

وقال عطية مهدي إن الإنسان قادر على هزيمة أي مرض بالإصرار والابتسامة والحالة النفسية الداخلية المرتفعة، مشيرا إلى أنه بدأ تحدي جديد في حياته بعد تنمر أحد الأشخاص في جمعية المحاربين القدماء فرع الوفاء والأمل بمدينة نصر، على حالتي الصحية فأصريت على إثبات أن الإعاقة في الفكر وليس الجسد، وأغلقت صفحة بطولات في الجيش المصري لأفتح صفحة جديدة بالفن؛ فتعلمت الرسم على الزجاج والعمل بالصدف والخزف على الخشب.

وتابع: "الاستسلام للفشل واليأس بداية النهاية لكل إنسان وليس معنى عدم وجود أطراف أموت؛ فهو مرض يجب التعامل معه بحكمة وحنكة حتى لا ينتصر على الإنسان"؛ مؤكدا أن إصراره على إتقان هذا النوع من الفن شجع القائمين بالجمعية على توفير أساتذة متخصصين في هذا النوع من العمل لتدريبي عليه؛ وكنت تلميذ نجيب وخلال أول عام من ممارستي لهذا الفن أشتركت بمعرض لعرض أعمالي وكنت ضمن المكرمين من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي أثنى على مجمل أعمالي وإصراري على الكفاح والتحدي.
عطية مهدي
عطية مهدي
عطية مهدي
عطية مهدي
عطية مهدي
عطية مهدي
عطية مهدي
عطية مهدي

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