«قرقاش» واثق فى قدرة السعودية على التعامل مع الأزمة القطرية

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش اليوم الجمعة، عن دعمه للثقة المطلقة في حكمة وحزم السعودية لإدارة الأزمة القطرية بما يحقق المصلحة المشتركة للرباعي العربي.وقال "قرقاش" في تغريدة على "تويتر": "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".وأضاف: "وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".