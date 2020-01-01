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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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13 طريقة للقضاء على تقصف الشعر نهائيًا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:30 م
تقصف الشعر
تقصف الشعر
سلمى بدر
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تواجه الكثير من النساء مشكلة تقصف أطراف الشعر لديهن وخاصة، حيث يضر هذا التقصف بثقتهن بأنفسهن وبمظهرهن العام بشكل كبير، يتحدث اليوم لـ"الدستور" خبير التجميل "جبران فلتاءوس" عن مشكلة التقصف وكيفية حلها.

يقول جبران: إن "تقصف الأطراف ينقسم لنوعين، أولهم الذي يحدث في الجزء السفلي من الشعر، والذي ينتج عن تلف الحرارة أو نتيجة ترك فواصل زمنية طويلة بين قصات الشعر والنوع الثاني هو الذي يحدث تحت الطبقة العلوية من الشعر، مما يجعله يبدو وكأنه ينمو بأطوال مختلفة بكل أنحاء الرأس".

وهناك 13 طريقة تساعد على التخلص من مشكلة الأطراف المقصفة وهي:

- استخدام الشامبو برفق، ويجب التأكد من غسل جذور الشعر فقط بالشامبو، واستخدام غسول خالي من الكبريت.

- تحسين طريقة استخدام كريمات التنعيم، فعند استخدامها يجب وضعها من منتصف خصلة الشعر وصولا إلى الأطراف.

- عدم الإفراط في استخدام كريمات تنعيم الشعر، حيث تقوم الكثير من السيدات بوضع الكريمات وتركها على الشعر باعتبارها من العلاجات، والحقيقة أن ترك تلك الكريمات على الشعر أمر يؤدي إلى إصابته بالتقصف.

- استخدام مياه باردة وشطف الشعر بمياه باردة بشكل سريع أثناء الاستحمام وقبل الخروج، وذلك لأن المياه الباردة تكون أكثر لطف وإفادة للشعر من المياه الساخنة.

- تجفيف الشعر برفق لو كانت خصل الشعر هشة يجب تجنب استخدام المناشف العادية والميل لاستخدام المناشف المصنوعة من ألياف دقيقة أو حتى قميص ناعم.

- حماية الشعر أثناء النوم، وذلك بفك تقييده وإطلاق سراحه مع الاستعانة ببلسم أو كريم مرطب.

- تقليم الأطراف باستمرار مرة كل شهرين.

- تجنب تقليم الشعر في المنزل، والأفضل الذهاب لصالون متخصص في العناية بالشعر للحصول على أفضل نتيجة.

- الانتباه لنوعية المقصات التي يتم استخدامها، لأن هناك أنواعا تضر بالشعر وبصحته عموما.

- الحذر من الخلطات والتركيبات التي يروج لتحضيرها في المنزل لوضعها على الشعر.

- تغطية الشعر مرة واحدة أسبوعي بقناع سميك ومرطب لتنعيم الخصل والجزء الخارجي من جذع الشعر.

- إعادة تقييم الحمية الغذائية المتبعة والتأكد من تناول قدر كافٍ من الدهون والبروتينات، كتلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات، لأنها تساعد على بناء خصل الشعر وتقويتها.

- الخضوع لعلاجات متخصصة في صالونات العناية بالشعر، مثل الكيراتين الذي يمنع تفاقم المشكلة.

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