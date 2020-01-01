كندة علوش عن فضح المتحرشين: أعظم حركة وأثرها إيجابي

علقت الفنانة كندة علوش، على حملة فضح المتحرشين المنتشرة على سوشيال ميديا، مؤكدة: "أفضل ما حدث خلال هذه الفترة".وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أعظم حركة حاصلة مؤخرًا هي فضح المتحرشين الناس بتشير أسماء وصور لشباب ورجال ومنهم شخصيات معروفة أطباء ومدرسين، وبتفضحوا سلوكهم القذر ناحية النساء أو حتى الرجال والأطفال".وأضافت: "الموضوع يتطلب شجاعة بس أثره الإيجابي كبير وهيشجع ناس كتير تتكلم وهيكون ليه دور كبير في ردع باقي المتحرشين".وردت على تعليق أحد متابعيها: "بنقول فضح مش القصد بس الفضح عالنت وأكيد الدعاوي القضائية والشكاوي وأي تحرك ضد المتحرشين".وكانت حملة فضح المتحرشين انتشرت خلال الفترة الماضية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمة طالب الجامعة الأمريكية والمتهم باغتصاب عدد كبير من الفتيات وابتزازهن.