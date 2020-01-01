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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق منصة إلكترونية لطلاب الإشراف العلمى (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:26 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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في إطار خطة الدولة الهادفة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg) الخاصة بإتمام إجراءات الدراسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمي للإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

وأكد الوزير أن الهدف من المنصة سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بوضع الطلاب والطالبات تحت الإشراف العلمي من خلال ميكنة دورة العمل، بداية من تقدم الطلاب بمستنداتهم للإدارة المركزية للبعثات عبر المنصة، والحصول على كل الموافقات اللازمة، وتوثيق قيد الدارسين إلكترونيًّا سواء من خلال المكاتب الثقافية التابعة للوزارة بالخارج أوالسفارات والقنصليات المصرية، وانتهاءً بإرسال المستندات إلكترونيا إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات تأجيل التجنيد وإصدار تصاريح السفر بشكل إلكتروني للمعنيين.

وأضاف الدكتور عبدالغفار أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميم خدمة الإشراف العلمي على أبنائنا من الطلبة والطالبات، بحيث لا يقتصر التسجيل على الدارسين من الذكور الراغبين في الحصول على تصاريح السفر وتأجيل التجنيد، في إطار تنفيذ قانون البعثات والإجراءات الصادرة بشأنها قرارات المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الشهادات للدراسين بعد العودة إلى الوطن.

من جانبه، أشار الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات إلى تنظيم ورشة عمل إلكترونية عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع وزارة الخارجية ضمت نحو 50 دبلوماسيا من مختلف السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لشرح آليات عمل المنصة، والرد على استفساراتهم، لافتًا إلى تنظيم ورشة تدريبية أخرى للعاملين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي بالخارج، لتوحيد الإجراءات وتنظيم سفر الدارسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج.

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