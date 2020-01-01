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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:21 م
الأرصاد
الأرصاد
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس، غدا السبت، استمرار المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة، حيث من المتوقع شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما من المتوقع حالة الطقس ليلا أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 29 23
وادى النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 23
بلطيم 31 24
مطروح 29 22
السلوم 29 21
سيوة 35 23
بورسعيد 31 23
دمياط 30 24
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 24
العريش 34 22
رفح 31 21
رأس سدر 36 25
نخل 34 16
نويبع 36 27
طابا 35 24
كاترين 29 16
الطور 36 26
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 26
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 37 26
أسيوط 37 27
سوهاج 40 27
قنا 40 28
الأقصر 40 30
أسوان 41 31
إدفو 41 31
أبوسمبل 41 30
الوادى الجديد 42 27
شلاتين 37 29
أبورماد 37 28
حلايب 36 30
رأس حدربة 34 29

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