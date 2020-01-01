انقلاب سيارة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود مع مصر (صور)

انقلبت سيارة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بعد انحرافها عن مسارها المحدد، في حادث سير، بالقرب من الحدود مع مصر.وأسفر الحادث عن 4 إصابات بينهم 3 بحالة طفيفة، وحالة خطيرة، وأرسل سلاح الجو بجيش الاحتلال طائرة مروحية لنقل المصابين إلى أحد المستشفيات، حسبما نشر موقع "مفزاك دورمي" الإسرائيلي.ودخل كل من بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، وأفيف كوخافي رئيس أركان الجيش، إلى الحجر الصحي، في وقت سابق، وكذلك عدد كبير من قادة وضباط الوحدات العسكرية، بعد اختلاطهم بمرضى فيروس كورونا المستجد.وسجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 1464 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 35533 حالة، و345 حالة وفاة.