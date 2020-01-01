تكثيف أعمال التعقيم في مبنى «الوطنية للإعلام»

كثفت اليوم الجمعة فرق العمل المعنية من تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمختلف الأماكن بمبنى الوطنية للإعلام بمتابعة من لجنة السلامة والصحة المهنية حيث شملت أعمال التعقيم والتطهير مختلف الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية والمكتبات وغرف التحكم والمكاتب الإدارية بمختلف القطاعات.ويستمر تكثيف أعمال التعقيم والتطهير على مدار يومي الجمعة والسبت مع متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى.