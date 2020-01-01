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الثقافة

«الأمم المتحدة بين حفظ السلام وحقوق الإنسان».. كتاب جديد لـ محمد العطار

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:37 م
المستشار محمد العطار
المستشار محمد العطار
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن مؤسسة يسطرون للطباعة والنشر والتوزيع، كتاب "الأمم المتحدة بين حفظ السلام وحقوق الإنسان" للمستشار محمد العطار المستشار بالأمم المتحدة، والذي يعد كتابه الثالث بعد كتاب القانون الدولي العام، وكتاب القانون الدبلوماسي والقنصلي.

ويتحدث الكتاب عن الأمم المتحدة بشكل مفصل منذ نشأتها وحتى الآن ودورها العظيم والجبار في حفظ السلم والأمن الدولي، وهو مكون من 4 فصول يتحدث فيها الكاتب عن نشأة الأمم المتحدة وتاریخ تأسيسها وكيف تشكلت، والمؤتمرات التي خاضتها من أجل الإعلان عن نفسها كمنظمة دولية ذات تأثير في المجتمع الدولي، وعن الأعضاء الأصليون المؤسسون للمنظمة والتي من ضمنها جمهورية مصر العربية.

ويتناول الكتاب الأجهزة الرئيسية في المنظمة وأهمها مجلس الأمن ودوره الرئيسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن والسلم الدولي ثم يبدأ الكاتب في الحديث بالتفصيل عن دور الأمم المتحدة في حفظ السلام وتنوع وتطور أساليب تعاملها مع الأزمات الدولية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وعن أول عمل قامت به المنظمة في حفظ السلام في الشرق الأوسط، والمشاركة الإقليمية الإيجابية والحد من انتشار الصراعات في المجتمع الدولي، والبعثات المختلفة التي أنشأتها.

كما تناول الكاتب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهدافه ومبادئه والذي أعلنته الجمعية العامة في ديسمير 1948، ومواجهة العقبات الهيكلية التي واجهته ومنع التمييز وحماية الأقليات والشعوب الأصلية، والمؤتمرات العالمية التي خاضتها المنظمة من أجل ذلك.

ويختتم الكاتب حديثه ببعض التوصيات والمقترحات ومن أهمها زيادة المعونة التي تدفق من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان النامية، مع استهداف حصة أكبر في القضاء على الفقر وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، وتخصيص حصة أكبر من إنفاقه العام على خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية للفقراء.

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