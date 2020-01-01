محمد بن زايد يبعث رسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية

بعث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، رسالة خطية إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، بمناسبة الاحتفاء بمرور 40 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرسالة سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الذي عقده مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج هوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى كوريا الجنوبية.وتم - خلال اللقاء - الإعلان عن إجراء "المسار السريع" بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين والذي يأتي تماشيا مع جهود الدولتين في إيجاد ممر سفر آمن يضمن تسهيل إجراءات الدخول والتأكد من أن الذين يزورون البلدين من أجل نشاط تجاري أو غرض إنساني مهم يمكنهم بدء أنشطتهم على الفور.ويتم من خلال إجراء المسار السريع تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل وبعد السفر بين الدولتين والذي يساهم في تقليل مدة الحجر الطبي والمساهمة في استئناف الأنشطة التجارية والإنسانية بين البلدين على نحو سريع وأمن.ويأتي الإعلان عن المسار السريع بعد التعاون الاستثنائي بين البلدين خلال أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا على جميع الأصعدة حيث قدم الجانب الإماراتي إذنا استثنائيا لرجال الأعمال الكوريين بدخول دولة الإمارات وخاصة العاملين في مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية كما تم تشغيل الرحلات الجوية بين أبوظبي وإنشيون والتنسيق المشترك في إجلاء رعايا الدولتين من دول أخرى.وجرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الاستراتيجية الخاصة وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الدبلوماسية والصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية والبنية التحتية والنفط والغاز والبحث العلمي والتكنولوجيا والتعليمية.كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجمل التطورات الإقليمية والدولية ومنها اليمن وسوريا وليبيا وإيران.واستعرض وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره.وفي هذا الصدد تبادل الجانبان التعازي في ضحايا "كوفيد - 19".. وأكدا أهمية التنسيق والتعاون القائم على صعيد تبادل الخبرات وتطبيق الفحوصات المتطورة لاكتشاف حالات الإصابة بالفيروس بالاضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة للوصول إلى لقاح للمرض.