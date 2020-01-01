نتنياهو لماكرون: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي لتنفيذ الضم

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بموقف إسرائيل بتنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية والأغوار، زاعما بأن تل أبيب تعمل بموجب القانون الدولي.وأكد نتنياهو: "خلال المحادثة الهاتفية مع ماكرون، والتي جرت أمس الخميس، أوضحت أن الصيغ التي طرحت في الماضي أدت خلال 53 عامًا إلى الفشل، وبالتالي فإن طرحها من جديد سيؤدي فقط إلى فشل آخر".وتابع، عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على موقع "تويتر": "‏أضفت لماكرون أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشمل أفكارًا جديدة تسمح بتحقيق تقدم حقيقي، وأن إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات سلام بناء عليها، والرفض الفلسطيني للتفاوض على هذه الخطة وعلى خطط السلام السابقة هو ما يمنع تحقيق التقدم".وأكد ‏أنه بحث مع ماكرون سبل مواجهة فيروس كورونا، كما اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك في هذا الشأن.وأصدر قصر الإليزيه، بيانًا، اليوم الجمعة، أكد خلاله أن ماكرون طالب نتنياهو بالتخلي عن أي خطط لضم أراض في الضفة الغربية، لأنها من شأنها أن تضر بالسلام.وشدد ماكرون على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفًا للقانون الدولي وسيعرض إمكانية حل الدولتين للخطر.