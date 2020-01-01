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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: إثارة النزاعات بين الصين وإفريقيا لن تُجدي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:28 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الصين تعتبر إفريقيا دائما شقيقا جيدا، وتتعاون معها على أساس الاحترام المتبادل وفي إطار التمسك بالصدق والشفافية واحترام إرادة شعوبها ومراعاة احتياجات دولها، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو فرض إرادتها على الآخرين، معتبرا أن إثارة النزاعات بين الصين وإفريقيا لن يجدي نفعا ولن تنجح مثل هذه المؤامرات.

وأضاف "جيان" في تصريح اليوم تعليقا على ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن غير راضية عن التعاون الاقتصادي بين الصين وروسيا من ناحية والدول الإفريقية من ناحية أخرى، أن الصين وإفريقيا عملتا معا وتعاونتا بفعالية لمكافحة وباء كورونا منذ تفشيه.

وأكد أن الرئيس الصيني طرح سلسلة من المبادرات والمقترحات المهمة في قمة (الصين - إفريقيا) الاستثنائية حول التضامن في مواجهة كورونا التي حظيت بترحيب عام من الدول الإفريقية.

وتابع "جيان" قائلا: "أن التعاون الصيني الإفريقي لم يكن دائرة مغلقة قط"، معربا عن ترحيب بكين بجميع الأطراف في المجتمع الدولي لزيادة اهتمامها واستثماراتها بإفريقيا.

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