«الفني للمسرح»: محمود رضا ترك تاريخا حافلا بالإبداع

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت، ببالغ الحزن، رائد فن الاستعراض الفنان الكبير محمود رضا والذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 90 عامًا.وأوضح البيت الفني للمسرح - في بيان - أن محمود رضا ترك تاريخا حافلا بالإبداع والأعمال والتصميمات الاستعراضية، فهو مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، وهي الفرقة التي رصدت وقدمت أهم رقصات تراثنا الشعبي الأصيل وقدمته للجمهور المصري، لافتا إلى أنها رفعت اسم مصر عاليا في كل المحافل الدولية التي مثلت مصر بها، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.