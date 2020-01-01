الصين تقرر تعليق رحلات طيران شركة «إير تشاينا» بين موسكو وبكين

أعلنت الهيئة الصينية لتنظيم الطيران المدني اليوم الجمعة تعليق رحلات الطيران التابعة لشركة (إير تشاينا) من موسكو إلى بكين، بعد أن أثبتت الاختبارات المعملية إصابة أكثر من خمسة من ركاب رحلة طيران تابعة للشركة القادمة من موسكو إلى بكين يوم 4 يوليو الجاري بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أنه سيستمر تعليق الرحلة (سي إيه 910) لمدة أسبوع واحد، بدءا من 13 يوليو الحالي، وهو التعليق الرابع من نوعه المفروض بعد إدخال آلية المكافأة والتعليق من قبل إدارة الطيران المدني في الصين 4 يونيو الماضي.ووفقا لسياسة إدارة الطيران المدني في الصين، فإنه إذا أثبتت الاختبارات المعملية، التي تجرى لجميع ركاب شركة طيران، عدم إصابة أي راكب بالفيروس لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، فسيسمح لهذه الشركة العاملة بزيادة عدد رحلاتها إلى رحلتين أسبوعيا، وإذا وصل عدد الركاب الذين ثبت إصابتهم بالمرض إلى خمسة، فسيتم تعليق رحلات شركة الطيران لمدة أسبوع، وسيستمر التعليق لمدة أربعة أسابيع إذا وصل عدد الركاب المصابين إلى 10 حالات.