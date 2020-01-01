وزير خارجية النمسا يبحث مع عدد من نظرائه تطورات جائحة كورونا

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج مع وزراء خارجية التشيك ونيوزلندا واليونان وفنلندا وإسرائيل، عبر الفيديو كونفرانس، تطورات أزمة جائحة "كورونا" وسبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.وقالت مصادر في "الخارجية النمساوية" اليوم الجمعة، إن هذه الدول حققت نجاحا في السيطرة على فيروس "كورونا".. لافتا إلى أن النمسا حريصة على تبادل المعلومات معهم حول أفضل الآليات لمواجهة الوباء.كانت الخارجية النمساوية قد أعادت إطلاق تحذير السفر إلى دول غرب البلقان بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة هناك بينما تسعى إلى التنسيق مع كرواتيا حول ضوابط صحية لا تعيق اعتياد النمساويين على قضاء العطلات الصيفية على الشواطئ الكرواتية.