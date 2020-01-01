تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 1200 حالة في جميع أنحاء البلاد.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 18 ألفا و709 حالات تعافى منها 16 ألفا و808 حالات.. بينما توفى 706 حالات.وأشار البيان إلى أن هناك 71 حالة في المستشفى منهم 9 حالات في العناية المركزية، وقد تعافى خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 50 مريضا.كانت الحكومة النمساوية أعلنت أمس عن خطة جديدة لمواجهة جائحة "كورونا" تعتمد على توحيد الإجراءات في كافة الولايات واعتماد الإشارات اللونية لتحديد مستوى الخطر في كل ولاية مع اعتبار اللون الأحمر هو الأخطر عند بلوغ 50 إصابة لكل 100 ألف شخص.