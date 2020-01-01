رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«وسط جائحة كورونا».. صحيفة ترصد معاناة المغاربة فى قطر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:12 م
معاناة المغاربة
معاناة المغاربة في قطر
أبوزيد على
طباعة
كشف تقرير لصحيفة «هسبريس» المغربية، عن معاناة المغاربة الذين يعملون لدى وزارة الداخلية القطرية، حيث تلقت الصحيفة العديد من الشكاوى تتعلق بتخفيض رواتبهم بنسبة كبيرة.

وأوضح التقرير أنه تم خفض رواتب المغاربة العاملين بوزارة الداخلية القطرية بنسبة وصلت إلى 30٪.

ولفت التقرير إلى أنه تم تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة وآخرين من جنسيات عربية مختلفة في ظل معاناة قطر من تفشي جائحة كورونا.

في المقابل، لم يطرأ أي تعديل على رواتب الشرطة القطريين، الأمر الذي أثار غضب العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.

ووفق شهادات نشرتها صحيفة هسبريس، خفضت الداخلية القطرية رواتب الشرطيين المغاربة بما يقارب الـ1800 ريال قطري، في حين تتراوح رواتبهم بين 6 آلاف و7500 ريال.

وفي نفس السياق، قال مغربي ممن خفضت رواتبهم: "دون سابق إنذار من الداخلية القطرية، خفضت رواتبنا، علمًا أن لدينا قروضًا، كما أن تكاليف السكن مرتفعة، وتصل لـ3 آلاف ريال للغرفة الواحدة".

على الجانب الآخر، لم تقدم الداخلية القطرية أي تبرير لقرارها بتخفيض الرواتب، ورفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن القرار فيما إذا كان القرار دائمًا أم مؤقتًا.

فيما انتقد عاملون مغاربة في الداخلية القطرية عدم المساواة بين رجال الشرطة الأجانب والقطريين، مشيرين إلى فرق كبير في الراتب يصل إلى 18 ألف ريال، هذا إلى جانب الحوافز والعلاوات العديدة.

كذلك يمنع القانون القطري وفق إفادات، ترقية أفراد الشرطة من جنسيات أجنبية، كما يعيش هؤلاء في ظروف صعبة حيث توفر وزارة الداخلية بيتًا واحدا لـ 6 أفراد من العناصر الشرطية الأجنبية.

وطالب عدد ممن حاورتهم الصحيفة ورفضوا الكشف عن هوياتهم، بتأمين الإقامة القانونية لهم في قطر، حيث أشار أحدهم إلى رفض السلطات منح ابنته المولودة في البلاد إقامة.

ويعمل مئات المغاربة في وزارة الداخلية القطرية، خصوصًا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب، ويقدر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بحوالي 1800 شرطي.

ويدفع العاملون الأجانب في سلك الشرطة بقطر 400 ريال في الشهر عن أفراد العائلة الذين يزورونهم من المغرب لفترة محددة، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالزوجة.

يذكر أن قطر قامت بجلب مئات من الشباب المغاربة لدمجهم في قطاع الشرطة والأمن، وأساسًا في مجال الحراسة، وذلك استعدادًا لكأس العالم الذي سينظم عندها في 2022.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة مدرس مساعد أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم بفيروس كورونا

دعا الله ألا يموت في طائرة أو سيارة.. هكذا مات فريد الأطرش بعد كابوس مريب

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

وفاة الفنان محمود رضا مؤسس أشهر فرقة للفنون الشعبية في مصر

أستاذ أوبئة يتوقع موعد «موجة كورونا» الثانية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس؟

عبد الرحمن علي.. رشحه كمال الشيخ وأيده نجيب محفوظ وقال عنه النقاد "خليفة عمر الشريف"

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خبيرة تكشف عن أطعمة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الدماغ

دراسة: سجلات 17 مليون شخص تحدد عوامل الوفاة بكورونا

4 مدن صينية تحذر من وقوع كوارث بسبب الأحوال الجوية

آخر تحديثات تطبيق صحة مصر والخدمات المقدمة فيه

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

«الأمم المتحدة بين حفظ السلام وحقوق الإنسان».. كتاب جديد لـ محمد العطار

خالد جلال ينعى الفنان محمود رضا (صور)

«الفني للمسرح»: محمود رضا ترك تاريخا حافلا بالإبداع

شيرين رضا تعلن اقتصار عزاء والدها على العائلة