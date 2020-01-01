غرق شاب أثناء الاستحمام بالدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقا اليوم الجمعة، بعد أن جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، في ترعة بين قريتى شاوة والبقلية بمركز المنصورة.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إلى العميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بغرق شاب أثناء استحمامه داخل ترعة بين قريتى شاوة والبقلية التابعة للوحدة المحلية لكوم الدربى بمركز المنصورة.و بانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أن الغريق يدعي سامي محمود صالح 23 سنة يعمل بمزرعة دواجن بالمنطقة محل الواقعة وقام هربا من حرارة الجو بالنزول الى مياه الترعة للاستحمام إلا أن التيار جرفه وغرق.وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثة لذويه والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.