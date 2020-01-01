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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شيرين رضا تعلن اقتصار عزاء والدها على العائلة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:02 م
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
آلاء حسن
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أعلنت الفنانة شيرين رضا، ابنة الفنان الراحل محمود رضا، أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية، الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر يناهز 90 عامًا، أنه بسبب جائحة كورونا، تقرر اقتصار العزاء على أفراد العائلة فقط، موضحة أنه لن يتم الإعلان عن مكان الدفن لنفس السبب.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعًا".

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التى وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتي برزت مصداقيتها في تصميماته والتي نجحت في تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال.
الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا

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