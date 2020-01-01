هولندا تعتزم مقاضاة روسيا بشأن إسقاط طائرة ماليزية منذ 6 سنوات

أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، اليوم الجمعة، عزم بلاده مقاضاة روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاشتباه في تورطها بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة رقم 17 شرق الأراضي الأوكرانية قبل 6 سنوات.وقال الوزير الهولندي -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية- إن "تحقيق العدالة" بشأن ضحايا الطائرة أولوية قصوى لبلاده.وأضاف "باتخاذ هذه الخطوة اليوم، فإننا نتجه أقرب لهذا الهدف"، موضحًا أن هولندا باتخاذها هذا الإجراء تجاه موسكو فإنها مستعدة لمشاركة جميع المعلومات ذات الصلة بشأن إسقاط الطائرة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فرنسا.جدير بالذكر أن روسيا نفت تكرارًا تورطها في إسقاط الطائرة.