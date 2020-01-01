العثور على صاروخ معد للإطلاق شرق بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، العثور على صاروخ معد للإطلاق شرق العاصمة بغداد.وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن القطاعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة.وأضافت أنه "تم تفكيك الصاروخ ورفعه دون وقوع أي خسائر".