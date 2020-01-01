تقرير بريطاني: قلق فرنسي من مرتزقة أردوغان في ليبيا

أكدت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، أن فرنسا أعربت عن قلقها من تزايد إرسال تركيا للإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.وتابعت أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصف الوضع في ليبيا بأنه خطير، مشددًا على خطورة إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرتزقة السوريين وبعض الإرهابيين والمتطرفين إلى ليبيا ومن بينهم بعض قادة الجماعات الجهادية.وأضافت أن اتهامات وزير الخارجية الفرنسي تأتي قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر له في 13 يوليو، عندما يمكن أن تطلب فرنسا من الوزراء النظر في فرض عقوبات جديدة ضد أنقرة.خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، قال وزير الخارجية الفرنسي إن الأتراك يكررون نمطهم في سوريا في ليبيا.وقال لو دريان "إننا نشهد عملية سورية في ليبيا، هذه ليست مجرد عملية سورية رمزية لأن القوى التي تدعم الوفاق الوطني هي قوات ينظمها الأتراك وميليشيات من المنطقة الغربية الليبية، يتم إرسالهم من قبل تركيا كوكلاء أو كقوات قتالية ويتم نقلهم بالطائرة للذهاب للقتال في ليبيا."