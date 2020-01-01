3 أعضاء من الكنيست الإسرائيلي يدخلون الحجر بعد إصابتهم بكورونا

دخل 3 أعضاء من الكنيست الإسرائيلي إلى الحجر الصحي، بعد ثبوت مخالطتهم لمريض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأعلن الكنيست الإسرائيلي نقل كل من نير بركات عضو الليكود، وعايدة توما سليمان عضو القائمة العربية المشتركة، وتهيلا فريدمان عضو حزب أزرق أبيض، إلى الحجر الصحي بسبب اختلاطهم بمريض كورونا منذ نحو أسبوع.وسجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 1464 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 35533 حالة، و345 حالة وفاة.ودخل كل من بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، وأفيف كوخافي رئيس أركان الجيش، إلى الحجر الصحي، في وقت سابق، وكذلك عدد كبير من قادة وضباط الوحدات العسكرية، بعد اختلاطهم بمرضى كورونا.