أكاديمي: الحاجز النفسي يعيق المعلمين عن تطبيق التعليم عن بعد (فيديو)

قال الدكتور سامح الأنصاري، أستاذ ورئيس قسم الصوتيات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إنه لولا أزمة كورونا ما كانت مصر توجهت لتطبيق التعليم عن بعد، والتوسع في استخدام التكنولوجيا.وأشار الدكتور سامح الأنصاري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن التكنولوجيا هى من أنقذتنا في أزمة كورونا، معقبا: "لولا التكنولوجيا ما استطاعت مصر استئناف الفصل الدراسي الثاني".وأضاف أستاذ ورئيس قسم الصوتيات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن الحاجز النفسي هو أهم عائق أمام المعلمين في فكرة تطبيق التعليم عن بعد، مشددا على أهمية تطوير البنية التحتية لتسهيل عملية استخدام التكنولوجيا، وهو ما تنفذه الدولة حاليا بالفعل.