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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة تركية تلغي قرار تحويل «آيا صوفيا» إلى متحف

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:09 م
آيا صوفيا
آيا صوفيا
أبوزيد على
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، قرارا بإلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934، الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف، واعتبرته غير قانوني، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقالت الشبكة إن قرار المحكمة التركية يمهد الطريق لتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، رغم كل الضغوط الدولية لوقف تغيير هوية آيا صوفيا.

يأتي قرار المحكمة التركية، وسط تحذيرات من اليونسكو لضرورة إبلاغها بأي تغيير يطال هذا المعلم التاريخي الواقع في اسطنبول والذي يعود للقرن السادس.

وأضافت أنه ربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة أي تغييرات قد تقر.

وأوضحت منظمة اليونسكو في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن آيا صوفيا موضوعة على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة.

وأشارت اليونسكو إلى أنها عبرت عن مخاوفها للسلطات التركية في عدة رسائل ونقلت الرسالة إلى سفير تركيا لدى المنظمة أمس الخميس.

وقالت: "نحث السلطات التركية على بدء حوار قبل اتخاذ أي قرار يمكن أن يقوض القيمة العالمية للموقع".

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