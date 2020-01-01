أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على فتاة "تيك توك" بسنت محمد.بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تدعى بسنت محمد تظهر فيها بمظهر غير لائق وخادش للحياء العام، مع ردود أفعال غاضبة لرواد مواقع التواصل تطالب بالقبض عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها بالإسكندرية.