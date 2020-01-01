القس إكرام لمعي ينفي صلته بترجمات مزعومة للكتاب المقدس

أعلن الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية بمصر، عدم صلته بأى ترجمات مزعومة للكتاب المقدس.وقال القس إكرام لمعي في بيان له: "بشأن الترجمة المزعومة لكتب العهد الجديد بالكتاب المقدس والصادرة عن دار نشر خارج مصر في جزئين الأول بعنوان المعنى الصحيح لإنجيل المسيح؛ والثاني بعنوان البيان الصريح لحواري المسيح، أعلن أنني لم أقم على الإطلاق بعمل ترجمة لأي جزء في الكتابين، حيث أنني لست متخصصًا في هذا الشأن، وبالتالي أؤكد على عدم مشاركتي في هذه الترجمة".وتابع:"لقد تم وضع اسمي على غلاف الجزء الثاني من هذه الترجمة من قبل دار النشر التي طبعتها، وسواء وضع اسمي أو اسم غيري فمن الواضح أنه تم بهدف الترويج لهذه الترجمة".