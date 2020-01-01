كوريا الجنوبية والهند تبحثان سبل التعامل مع كورونا

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره الهندي راجناث سينج، سبل التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع.وذكرت وزارة الدفاع الكورية، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، أن الجانبين اتفقا على ضرورة تحقيق التنمية في جميع النواحي على أساس الشراكة الاستراتيجية الخاصة، وقررا الحفاظ على زخم التعاون وتطويره في قطاعي الدفاع والصناعة الدفاعية.وطلب جونج من نظيره الهندي المشاركة في المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام المقرر عقده في سول في أبريل القادم، وردًا على ذلك عبّر سينج عن رغبته في حضور المؤتمر.كما أعرب وزير الدفاع الهندي عن تقديره حكومة كوريا الجنوبية على تقديم الكمامات إلى قدامى المحاربين الهنود الذين شاركوا في الحرب الكورية.وأضافت وزارة الدفاع أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالرد على التهديدات الأمنية غير التقليدية، مثل الأمراض المعدية والتهديدات الإلكترونية والعمل على تعزيز روح التضامن الدولي.