خبيرة تكشف أطعمة يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الدماغ

يسبب مرض ألزهايمر أعراضا تشمل الارتباك وصعوبة أداء المهام وفقدان الذاكرة، ويؤثر بشكل مباشر على دماغ المرء.وتشير العديد من الدراسات إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يساعد على حماية الدماغ وتعزيز وظائفه، لكن هناك أيضا أطعمة قد تجعل الحالة أسوأ، وفقا للخبيرة إمير ماكسواني، استشارية الأعصاب في Re: Cognition Health.وقالت ماكسواني، بشكل حصري لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن دراسة حديثة أشارت إلى أن نظام MIND الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 53% لمن يتبعونه بصرامة و35% لأولئك الذين يتبعونه باعتدال.وأوضحت قائلة: "إن نظام MIND الغذائي هو مزيج من النظام الغذائي المتوسطي ونظام DASH وهو النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم، والذي يشمل الخضروات الورقية والخضروات الأخرى والحبوب الكاملة والتوت والفول وزيت الزيتون والدواجن والأسماك ".وتشمل الأطعمة التي يجب التخلص منها السكر والأطعمة المقلية والزبدة السمن واللحوم الحمراء والجبن".وأشارت ماكسواني: "يعتمد الدماغ والجسم على التغذية الجيدة للعمل بشكل ملائم وللوقاية من الأمراض والتدهور، ويساعد النظام الغذائي على تعزيز وتقوية الاتصالات في الدماغ، وتحسين المزاج وتقليل التوتر".وأضافت: "يولد الدماغ ما يصل إلى 25 واطا من الكهرباء وهو ما يكفي لتشغيل ضوء LED منخفض الطاقة، وبسبب كمية الطاقة التي يستهلكها الدماغ، فإن التغذية عامل مهم في صحته".