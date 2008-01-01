والد شيرين رضا ومؤسس أول فرقة فنون شعبية.. ما لا تعرفه عن الراحل محمود رضا
الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:53 م
حسن أمينطباعة
رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.
وترصد "الدستور" في السطور التالية أهم معلومات عن الراحل محمود رضا:
* ولد في 11 نوفمبر 1930 في القبيصي بمنطقة الظاهر بالقاهرة.
* تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954.
* بدأ مشواره السينمائي في عام 1949 وشارك في فيلم "أحبك أنت" في دور راقص ثم شارك في فيلم "بابا أمين" للمخرج يوسف شاهين في دور راقص الكبارية.
* قدم بعد ذلك العديد من الأفلام ومنها "أغلى من عينيه، وقلوب حائرة، وفتي أحلامي، وساحر النساء، ونور عيوني، وغريبة، وعفريت سمارة"، وغيرها.
* ذاع صيته في عام 1967 بعد أن شارك في فيلم "غرام في الكرنك" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
* أسس فرقة رضا للفنون الشعبية بالاشتراك مع شقيقه الراقص والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا.
* في عام 1961 صدر قرارًا جمهوريًا بتأميم فرقة رضا ضمن قرارات التأميم، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة.
* تعاون مع الموسيقار علي إسماعيل الذي ودشن أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته وأعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وتقديم ألحان عديدة.
* تزوج من السيدة نديدة فهمي، شقيقة الفنانة فريدة فهمي بطلة فرقة رضا.
* بعد وفاة نديدة فهمي تزوج من فتاة يوغسلافية تُدعى روزا، وأنجب منها الفنانة شيرين رضا.
* مسلسل"قمر 14" كان أخر أعماله الفنية والذي عُرض في عام 2008.
* توفي في يوم 10 يوليو عام 2020.
وترصد "الدستور" في السطور التالية أهم معلومات عن الراحل محمود رضا:
* ولد في 11 نوفمبر 1930 في القبيصي بمنطقة الظاهر بالقاهرة.
* تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954.
* بدأ مشواره السينمائي في عام 1949 وشارك في فيلم "أحبك أنت" في دور راقص ثم شارك في فيلم "بابا أمين" للمخرج يوسف شاهين في دور راقص الكبارية.
* قدم بعد ذلك العديد من الأفلام ومنها "أغلى من عينيه، وقلوب حائرة، وفتي أحلامي، وساحر النساء، ونور عيوني، وغريبة، وعفريت سمارة"، وغيرها.
* ذاع صيته في عام 1967 بعد أن شارك في فيلم "غرام في الكرنك" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
* أسس فرقة رضا للفنون الشعبية بالاشتراك مع شقيقه الراقص والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا.
* في عام 1961 صدر قرارًا جمهوريًا بتأميم فرقة رضا ضمن قرارات التأميم، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة.
* تعاون مع الموسيقار علي إسماعيل الذي ودشن أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته وأعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وتقديم ألحان عديدة.
* تزوج من السيدة نديدة فهمي، شقيقة الفنانة فريدة فهمي بطلة فرقة رضا.
* بعد وفاة نديدة فهمي تزوج من فتاة يوغسلافية تُدعى روزا، وأنجب منها الفنانة شيرين رضا.
* مسلسل"قمر 14" كان أخر أعماله الفنية والذي عُرض في عام 2008.
* توفي في يوم 10 يوليو عام 2020.