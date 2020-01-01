رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سوزجو»: 2.5 مليون تركى فقدوا وظائفهم خلال 2020

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:53 م
البطالة في تركيا
البطالة في تركيا
مروة عنبر
طباعة
كشفت صحيفة "سوزجو" التركية آخر الإحصائيات حول نسبة البطالة في تركيا خلال العام الجارى 2020 التي ضربت تركيا، وارتفعت معدلاتها، بشكل هيستيرى، حيث فقد 2.5 مليون تركى وظائفهم في 2020.

وانخفض عدد العاملين في تركيا خلال شهر أبريل الماضى 2020، بمقدار 2 مليون و585 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث انخفض العدد إلى 25 مليونًا و614 ألف شخص، وارتفع عدد العاطلين بمقدار نصف مليون في ابريل مقارنة بشهر مارس، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التوظيف انخفض بنسبة 4.9 نقاط حتى وصل إلى 41.1 %، وانخفض عدد العاملين بواقع 491 ألفًا في القطاع الزراعى، و209 آلاف فى القطاع الصناعي، و361 ألفًا في قطاع البناء، ومليون و524 ألفًا في قطاع الخدمات.

وانخفضت القوى العاملة بمقدار 3 ملايين و13 ألف شخص فى أبريل 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إجازة عيد الأضحى 2020

مراجعة بطاقات رواتب موظفى الحكومة كل 3 أشهر.. وحذف 5 فئات من «الأجور»

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

وفاة الفنان محمود رضا مؤسس أشهر فرقة للفنون الشعبية في مصر

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو التحرش بسيدة فى بولاق الدكرور

أستاذ أوبئة يتوقع موعد «موجة كورونا» الثانية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس؟

عبد الرحمن علي.. رشحه كمال الشيخ وأيده نجيب محفوظ وقال عنه النقاد "خليفة عمر الشريف"

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خبيرة تكشف أطعمة يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الدماغ

دراسة: سجلات 17 مليون شخص تحدد عوامل الوفاة بكورونا

4 مدن صينية تحذر من وقوع كوارث بسبب الأحوال الجوية

آخر تحديثات تطبيق صحة مصر والخدمات المقدمة فيه

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يصدر مجلد «هؤلاء كتبوا للأطفال»

صندوق التنمية الثقافية يبدأ تأهيل مواهب «الصوت الذهبي».. أكاديميًا

ضم 3 أعداد لمجلة المسرح فى إصدار واحد بسبب كورونا

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية