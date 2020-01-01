«سوزجو»: 2.5 مليون تركى فقدوا وظائفهم خلال 2020

كشفت صحيفة "سوزجو" التركية آخر الإحصائيات حول نسبة البطالة في تركيا خلال العام الجارى 2020 التي ضربت تركيا، وارتفعت معدلاتها، بشكل هيستيرى، حيث فقد 2.5 مليون تركى وظائفهم في 2020.وانخفض عدد العاملين في تركيا خلال شهر أبريل الماضى 2020، بمقدار 2 مليون و585 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث انخفض العدد إلى 25 مليونًا و614 ألف شخص، وارتفع عدد العاطلين بمقدار نصف مليون في ابريل مقارنة بشهر مارس، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التوظيف انخفض بنسبة 4.9 نقاط حتى وصل إلى 41.1 %، وانخفض عدد العاملين بواقع 491 ألفًا في القطاع الزراعى، و209 آلاف فى القطاع الصناعي، و361 ألفًا في قطاع البناء، ومليون و524 ألفًا في قطاع الخدمات.وانخفضت القوى العاملة بمقدار 3 ملايين و13 ألف شخص فى أبريل 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.