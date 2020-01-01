«القوى العاملة» تتابع حالة العامل المصري المصاب بطعنة في الكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن في منطقة الفحيحيل.وشدد على التواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلا عن التنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، زيارته بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج، متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الجمعة - أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات أولية عن المصري المصاب ويدعى هيثم أبو السعود، وهو من مواليد 1994.ولفت إلى أنه دخل المستشفى من 4 أيام مطعونا في البطن والأحشاء خارج البطن، ومحول من مخفر الفحيحيل، واستمر فترة بالعناية المركزة وانتقل إلى ج (3) بمستشفى العدان والحالة حاليا غير مستقرة تماما، وجاري التواصل لمعرفة تفاصيل الحادث وبيانات المجني عليه.ويحقق رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في ملابسات الحادث الذي تعرض له المصري للطعن في منطقة الفحيحيل، والذي تم نقله عقب الحادث مباشرة إلى المستوصف، ونقل إلى مستشفى العدان، ولم تسمح حالته بأخذ أقواله، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل أحيلت إلى المباحث للتحري، والوقوف على تفاصيل الواقعة.