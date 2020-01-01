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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة الإسكندرية تنعى أستاذ هندسة الحاسب الآلي المتوفى بكورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:48 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت جامعة الإسكندرية، منذ قليل، وفاة الدكتور بدر أبو النصر، الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الحاسب الآلى بكلية الهندسة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المسجد.

ونعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، خلال بيان عبر صفحتها الرسمية، الدكتور بدر أبو النصر، الذى وافته المنية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاؤه الصبر والسلوان.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالة جديدة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، إلى خروج 512 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22753 حالة.

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