«جثث مقابل جثث».. عرض إسرائيلي لـ«حماس» حول صفقة تبادل أسرى

كشفت مصادر فلسطينية عن تفاصيل المقترح الذي قدمه الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء لحركة حماس بشأن عقد صفقة تبادل أسرى جديدة.وقالت المصادر الفلسطينية إن المقترح الإسرائيلي نص على أن تكون الصفقة "جثث مقابل جثث"، أي أن تسلم تل أبيب عدة جثامين لشهداء فلسطينيين، مقابل جثماني جنديين إسرائيليين تحتجزهما حماس في قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ووجّه بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، في وقت سابق، بسرعة البحث عن جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم دفنهم في أماكن غير معلومة داخل إسرائيل.وقال جانتس إنه يهدف لجمع الأوراق كافة، لعقد المساومات مع حركة حماس الفلسطينية خلال المفاوضات على صفقة تبادل أسرى.