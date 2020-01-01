«برنس الذوق الرفيع».. عمرو سعد ينعى محمود رضا (صورة)
الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:44 م
ياسمين عباسطباعة
نعى الفنان عمرو سعد، الفنان الكبير محمود رضا، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر عمرو سعد، صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلًا: "برنس الذوق الرفيع ومؤسس الفنون الاستعراضية الراقية وجزء من تاريخ الفن اللى كلنا بنحن ليه ونستمتع لما تشوفه ونحس أن بلدنا حلوة وجميلة رحمة الله علي #محمود_رضا وعزاءنا لكل المحبين والأهل وعزائي للنجمة #شرين_رضا".
ونشر عمرو سعد، صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلًا: "برنس الذوق الرفيع ومؤسس الفنون الاستعراضية الراقية وجزء من تاريخ الفن اللى كلنا بنحن ليه ونستمتع لما تشوفه ونحس أن بلدنا حلوة وجميلة رحمة الله علي #محمود_رضا وعزاءنا لكل المحبين والأهل وعزائي للنجمة #شرين_رضا".
ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".