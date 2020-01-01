«برنس الذوق الرفيع».. عمرو سعد ينعى محمود رضا (صورة)

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة: "‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩.. ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".







نعى الفنان عمرو سعد، الفنان الكبير محمود رضا، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر عمرو سعد، صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلًا: "برنس الذوق الرفيع ومؤسس الفنون الاستعراضية الراقية وجزء من تاريخ الفن اللى كلنا بنحن ليه ونستمتع لما تشوفه ونحس أن بلدنا حلوة وجميلة رحمة الله علي #محمود_رضا وعزاءنا لكل المحبين والأهل وعزائي للنجمة #شرين_رضا".