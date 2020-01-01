51 وفاة و3159 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 41 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2،100 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 3036 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 220 ألفا و144 حالة.



ولفتت إلى تسجيل 3211 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 158 ألفا و50 شخصا.

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 51 وفاة و3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.وكشفت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل 3،183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 223،327 حالة.