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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: أزمة كورونا جعلت كثير من الناس في احتياج

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:43 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أن المجال الاقتصادي تأثر بأزمة فيروس كورونا المستجد مما جعل كثير من الناس في حالة احتياج.

وأضاف البابا عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:" لذلك نصلي أن يسدد الله احتياجاتهم، ويحرك قلوب الناس التى تستطيع أن تساعدهم وأن تقف إلى جوارهم".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو الجاري؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو الجاري، وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

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