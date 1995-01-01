من التأسيس إلى التأميم.. محطات مرت بها فرقة رضا

- كيف بدأ محمود رضا؟

- تكوينه فرقة رضا

- تأسيسها

- أول عرض مسرحي

- تصميمه للرقصات

- تأميم الفرقة

- انتقال عروض المسرح

- جوائز فرقة رضا

توفى الفنان محمود رضا، منذ قليل، عن عمر يناهز 90 عامًا، وهو أشهر راقص ومصمم رقصات، ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.ولد الفنان محمود رضا في محافظة القاهرة، بدأ هاويًا للرقص الإيقاعي، ثم تعلم على يد أخيه الأكبر على رضا، وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، ثم عمل راقصًا فى العديد من الأفلام.كون فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت على استعراضات الرقص الشعبي، وصمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات، حتى أصبحت فرقة رضا من أشهر الفرق التي نالت إعجاب الجمهور.أسس محمود رضا أول فرقة خاصة للفنون الشعبية مع المؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف، حيث كانت لديها خبرة كبيرة فى التدريب، وتصميم الأزياء.قدمت فرقة رضا، أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصًا و13 عازفًا، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات.صمم محمود رضا الرقصات التى استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمى، ونالت هذه الرقصات إعجاب الجمهور.في عام 1961 صدر قرار جمهوري بتأميم الفرقة ضمن قرارات التأميم التي صدرت آنذاك، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.في عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفنى بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته، والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين العديد من الأوبريتات الاستعراضية.حصل على الجائزة الأولى والثانية: عن رقصة "النوبة" (الميدالية الذهبية) الثالثة: عن رقصة "يا مراكبي" (الميدالية الذهبية). الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان جوهانسبرغ 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.