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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من التأسيس إلى التأميم.. محطات مرت بها فرقة رضا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:38 م
الفنان محمود رضا
الفنان محمود رضا
سمر عبدالله
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توفى الفنان محمود رضا، منذ قليل، عن عمر يناهز 90 عامًا، وهو أشهر راقص ومصمم رقصات، ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

- كيف بدأ محمود رضا؟
ولد الفنان محمود رضا في محافظة القاهرة، بدأ هاويًا للرقص الإيقاعي، ثم تعلم على يد أخيه الأكبر على رضا، وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، ثم عمل راقصًا فى العديد من الأفلام.

- تكوينه فرقة رضا
كون فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت على استعراضات الرقص الشعبي، وصمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات، حتى أصبحت فرقة رضا من أشهر الفرق التي نالت إعجاب الجمهور.

- تأسيسها
أسس محمود رضا أول فرقة خاصة للفنون الشعبية مع المؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف، حيث كانت لديها خبرة كبيرة فى التدريب، وتصميم الأزياء.

- أول عرض مسرحي
قدمت فرقة رضا، أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصًا و13 عازفًا، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات.

- تصميمه للرقصات
صمم محمود رضا الرقصات التى استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمى، ونالت هذه الرقصات إعجاب الجمهور.

- تأميم الفرقة
في عام 1961 صدر قرار جمهوري بتأميم الفرقة ضمن قرارات التأميم التي صدرت آنذاك، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.

- انتقال عروض المسرح
في عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفنى بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته، والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين العديد من الأوبريتات الاستعراضية.

- جوائز فرقة رضا
حصل على الجائزة الأولى والثانية: عن رقصة "النوبة" (الميدالية الذهبية) الثالثة: عن رقصة "يا مراكبي" (الميدالية الذهبية). الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان جوهانسبرغ 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.

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