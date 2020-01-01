التحقيق مع صاحب صالة ألعاب رياضية لبيع أدوية أجنبية بالإسكندرية

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حجز صاحب صالة ألعاب رياضية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببيع مكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب ومدير صالة ألعاب رياضية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع الأدوية الأجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف صالة الألعاب المُشار إليها وبتفتيشها تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية "مكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع" مختلفة الأحجام والأنواع مجهولة المصدر ومحظور دخولها البلاد.تم تقدير قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة بمعرفة اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى بمبلغ 1200000 جنيه مصرى، وبمواجهة صاحب الصالة أقر بالواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التحقيقات.