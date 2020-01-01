لقلة الإصابات.. غلق دور بعزل تمى الأمديد وتعافي 14 من كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، عن خروج 14 متعافيا من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، بعد تحول نتائج إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من إيجابية إلى سلبية وتماثلهم للشفاء التام.وقرر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إغلاق دور كامل بمستشفى عزل تمى الأمديد نظرا لقلة الإصابات وارتفاع نسبة الشفاء بالمحافظة.وأوضح "مكي" أن سعة المستشفى 136 سريرا وعدد المرضى حاليا 62 مريضا بالمستشفى، مؤكدا أن الطاقم الطبي بمستشفيات العزل لا يدخر جهدا فى خدمة المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.