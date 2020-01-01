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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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قرعة دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا
الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:50 م
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سحبت اليوم الجمعة، قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا " الشامبيونزليج".
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