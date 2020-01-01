خبير: مصر شهدت طفرة كبيرة فى قطاع السياحة (فيديو)

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق والخبير السياحي، إن مصر شهدت طفرة قوية جدًا في المجالات الاقتصادية، وبالأخص القطاع السياحي، لافتًا إلى أن المتحف المصري بميدان التحرير شهد طفرة نوعية تستحق العديد من الزيارات في الفترة القادمة.وأشار البطوطي خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن متحف شرم الشيخ من أوائل المتاحف التي طُبق فيها نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التطورات في مدينة الغردقة السياحية.وأوضح مستشار وزير السياحة الأسبق والخبير السياحي، أن متحف "المركبات الملكية" سيكون طفرة كبيرة جدًا، لأنه يعبر عن العالم كله، وليس مصر فقط.