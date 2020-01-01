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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مناورات عسكرية روسية واسعة النطاق في «بارنتس»

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:49 م
مناورات عسكرية روسية
مناورات عسكرية روسية
أ.ش.أ
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بدأت مناورات عسكرية روسية واسعة النطاق، اليوم الجمعة، في بحر "بارنتس" بمشاركة طرادي "بطرس الأكبر" و"المارشال أوستينوف" الصاروخيين.

وقال متحدث باسم الأسطول الشمالي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن الطرادين سيشكلان أساسا لمجموعة السفن المشاركة في المناورات، مشيرًا إلى أن طاقمي الطرادين سيجريان في مرحلة نشر سفن الأسطول الشمالي في بحر بارنتس تدريبات على تدمير الأهداف الساحلية للعدو المفترض بالمدافع البحرية.

وأضاف أن الوحدات الساحلية وسفن الإمداد التابعة للأسطول الشمالي ستشارك في العملية التدريبية أيضا، موضحا أن المراحل المختلفة من المسير ستشهد إجراء مختلف أنواع التدريبات والمناورات البحرية بمشاركة 30 سفينة حربية وعدد من الغواصات، وما يزيد عن 20 طائرة ومروحية بحرية، و40 قطعة من المدافع والصواريخ الساحلية والدفاعات الجوية.

وتابع: "سوف تتدرب طواقم السفن خلال المناورات على تنفيذ مختلف المهام النارية، بما فيها إطلاق الصواريخ والطوربيدات والرمايات بذخائر حية وأداء مهام الدفاع الجوي والتعاون مع السفن والوحدات البحرية الصديقة، فضلا عن مشاركتها في التدريبات التكتيكية المختلفة".

وأوضح المتحدث باسم الأسطول أن الهدف من هذه المناورات هو التأكد من جاهزية الأسطول الشمالي لتنفيذ أي مهام مفاجئة توكل له في مكافحة سفن وغواصات وطائرات وصواريخ العدو المفترض.

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