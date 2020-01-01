للمرة الثانية.. إغلاق كنيسة القيامة بسبب كورونا

أعلنت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم الجمعة، عن إغلاق كنيسة القيامة مجددًا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، نقلًا عن فضائية "العربية عاجل".وقالت وزارة الصحة، إن مدينة القدس هي الأكثر تسجيلًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الموجة الثانية للفيروس.وأوضحت أن القدس المحتلة سجلت 550 إصابة، مشيرة إلى أن الإصابات تتركز في المناطق التي يسكنها اليهود المتطرفين "الحريديم"، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وسجلت الصحة 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأربع وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 29032 حالة، و330 حالة وفاة.