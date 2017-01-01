رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

العثور على مادة غامضة على الوجه الآخر للقمر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:42 م
القمر
القمر
وكالات
طباعة
اكتشف علماء مادة متوهجة غامضة، من خلال المسبار الصيني " Yutu-2"، على الوجه الآخر للقمر (الجانب البعيد غير المرئي لكوكب الأرض).

يشار إلى أنه تم تصوير هذه المادة اللامعة لأول مرة بواسطة نفس المسبار في نهاية شهر يوليو 2019. وتم وصف المادة بأنها تشبه "الهلام"، وهو شيء غريب بالنسبة للقمر، نظرا لأن سطحه مكان جاف جدا ومغبر.

ولمعرفة طبيعة هذا الشيء الغريب، أزال العلماء الضوء المنعكس من الصورة وحددوا تركيبته الكيميائية.

ووفقا للتحاليل، فإن المادة تتكون من 45% من البلاجيوكليز (مجموعة هامة من معادن السيليكات تنتمي إلى طائفة الفلدسبار وهو محلول جامد يعرف غالبًا باسم مجموعة بلاغيوكلاس فلدسبار) و7% من البيروكسين (أحد المعادن الشائعة في القشرة الأرضية ويوجد في كثير من الصخور النارية والصخور المتحولة المكونة من سيليكا)، بالإضافة إلى 6% من الأوليفين (معدن مركب من سيليكات المغنسيوم والحديد).

ووفقا للعلماء، فإن تركيبة المادة طبيعية جدا بالنسبة لسطح القمر، حيث تبين أن المادة ذات لون أخضر داكن وتبلغ أبعادها حوالي 52 × 16 سم.

وخلص العلماء إلى أن المادة تشكلت أثناء اصطدام نيزك بالقمر، الأمر الذي أدى إلى انصهار المواد واندماجها مع بعضها البعض، وفق مجلة "Earth and Planetary Science Letters".

ووفقا للعلماء، فإنه من المستحيل أن تتشكل المادة في المكان الذي تم العثور عليها، مشيرين إلى أنه من الممكن أن تكون تشكلت في مكان آخر وانتقلت إلى هذا المكان (بفعل قوة اصطدام نيزك آخر).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

حقيقة إلغاء طرح الكمامات على البطاقات التموينية

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو التحرش بسيدة فى بولاق الدكرور

أستاذ أوبئة يتوقع موعد «موجة كورونا» الثانية

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس؟

عبد الرحمن علي.. رشحه كمال الشيخ وأيده نجيب محفوظ وقال عنه النقاد "خليفة عمر الشريف"

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 مدن صينية تحذر من وقوع كوارث بسبب الأحوال الجوية

آخر تحديثات تطبيق صحة مصر والخدمات المقدمة فيه

28 جسمًا مضادًا قادرة على تدمير كورونا

بلجيكا توسع فرض وضع الكمامات ليشمل المتاحف والسينما

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يصدر مجلد «هؤلاء كتبوا للأطفال»

صندوق التنمية الثقافية يبدأ تأهيل مواهب «الصوت الذهبي».. أكاديميًا

ضم 3 أعداد لمجلة المسرح فى إصدار واحد بسبب كورونا

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية