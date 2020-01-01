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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تصيب 5 فلسطينيين أثناء مسيرة مناهضة للاستيطان

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:41 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ.ش.أ
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أصيب 5 فلسطينيين واعتقل أحدهم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء المشاركة في مسيرة مناهضة للاستيطان والاستيلاء على الأراضي في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأنه فور وصول المشاركين في المسيرة، قمعتهم قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدت بوحشية على أحد المشاركين، وأصابته قبل أن تقوم باعتقاله.

وأوضحت أنه جرى نقل أربع إصابات إلى المستشفيات عقب استهدافها بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، من بينها رئيس بلدية عصيرة الشمالية، الذي أصيب بقنبلة صوت، أدت إلى كسور في اليد وبتر أحد أصابعه.

وشارك في المسيرة التى دعت إليها فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المئات من أهالى المحافظة، ونشطاء سلام أجانب، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بعمليات الاستيلاء على أراضى المواطنين، وعمليات العنف والعربدة التي يزاولها المستوطنون في المنطقة.

وأقام المشاركون في المسيرة صلاة الجمعة فوق الأراضى المهددة بالاستيلاء فوق قمة جبل عيبال، وسط إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المغلف بالمطاط.

ووضع مستوطنون منزلين متنقلين فوق قمة جبل عيبال في الأراضي التابعة لبلدة عصيرة الشمالية في حوض رقم 37 والمسمى منطقة خلة الدالية، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا فلسطينيًا من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مركز الجلزون للإعلام المجتمعي قوله: "قوات الاحتلال داهمت مخيم الجلزون من عدة مداخل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب الفلسطيني".

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