3 من ذوي الهمم.. تعيين 121 شابا بـ«القوى العامل» في البحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر 121 شابًا منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 156 شابا.أشار سعيد عبد الراضي مدير المديرية - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن المديرية قامت باستخراج 7 تراخيص عمل الأجانب يعملون في نطاق المحافظة وتجديد 13 ترخيصا، موضحا في تقريرها للوزير عن ما قامت به المديرية خلال يونيو الماضي أنه تم من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية التفتيش علي 94 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر تفتيش عمالي، مشيرا إلى أن المديرية تلقت 30 شكوى جماعية، وتم تسويتها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية.