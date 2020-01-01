انتعاش الإنتاج الصناعي بفرنسا وإيطاليا جزئيا في مايو الماضي

انتعش جزئيا الإنتاج الصناعي في فرنسا وإيطاليا، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين بالاتحاد الأوروبي على الترتيب، جزئيا في مايو الماضي، بعد تراجعه في وقت سابق هذا العام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع في مايو بنسبة 22 % مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، وإن كان ظل أقل بنسبة 23.4 % مقارنة بشهر فبراير الماضي، وهو الشهر الأخير قبل تفعيل الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأظهرت البيانات انخفاض الإنتاج الصناعي في فرنسا بشكل حاد في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تراجع الإنتاج الصناعي 27.7 %، ونسبة تراجع نشاط الصناعة بشكل عام 25.4 %.