«عقب قطعها لأيام».. تركيا تعيد ضخ المياه لمدينة الحسكة

أعادت القوات التركية ضخ المياه ضمن محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق بريفها، حيث جرى تشغيل عدة مضخات فقط من أصل 30 مضخة، لتعود المياه إلى الحسكة وريفها بعد انقطاعها منذ أيام.وعمدت القوات التركية فى بداية الشهر الجاري لوقف ضخ المياه عن محطة علوك، التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، وذلك للمرة السابعة منذ سيطرة القوات التركية على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي، وفقا للمرصد السورى لحقوق الانسان.كما رصد المرصد فى مايو الماضى محاولة قطع القوات التركية للمياه عن مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، عبر إيقاف عمل محطة علوك التي تغذي المنطقة، في حادثة باتت تتكرر بشكل دوري.